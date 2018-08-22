Mezitli’de yazlık sinema ve su dünyası bayramda da açık

Bayramın ilk günü Türk sinemasının eşsiz başyapıtlarından, Şener Şen’in başrolünü oynadığı ve Nesli Çölgeçen’in yönettiği, feodal yapıdan kapitalizme geçişteki çarpıklıkları ve zorlukların ele alındığı, köyden kente göçün farklı bir bakışla işlendiği Züğürt Ağa filminin ücretsiz olarak gösterildiği sinemada, 23 Ağustos Perşembe günü Fındık dükkanında yaşayan sincap Surly ve arkadaşları günlerini yemek, oyun ve eğlence içinde geçirmelerini konu olan Fındık İşi 2 isimli animasyon filmi çocuklarla buluşacak. Bayramın son günü ise ünlü komedyen Tolga Çevik ve Ezgi Mola’nın başrolleri paylaştığı ve sinema dünyasında yaşanan çarpıklıkların trajikomik bir biçimde ele alındığı ‘Patron Mutlu Son İstiyor’ filmi ücretsiz olarak sinema perdesine yansıtılacak. Bayram tatilinin finali ise yine Türk sinemasının eşsiz başyapıtlarından bir film ile yapılacak. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in oynadığı, izleyiciye ‘gerçek sevginin duygular mı yoksa emek mi’ olduğunu soran Atıf Yılmaz’ın yönettiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmi ücretsiz olarak sinemaseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yaz sıcaklarından bunalan Mersinlilerin tercih noktalarından birisi olan Mezitli Belediyesi Su Dünyası da, Kurban Bayramı boyunca açık olacak. Yaz boyu on binlerce vatandaşa hizmet veren su dünyası, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşların huzurlu ve güzel bir bayram geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Belediyemizin tüm birimlerinde nöbetçi personelimiz bayram boyunca çalışacaktır. Bunun yanında yaz sıcaklarında en çok talep gören belediyemizin yazlık sineması ve su dünyası bayram boyunca hizmet verecek. Halkımızın bayram boyunca tüm hizmetlerimizden yararlanmaya devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza mutlu huzurlu ve gönenç içerisinde mutlu bayramlar dilerim” dedi.