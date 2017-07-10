Mezitli’de yüzme kursuna yoğun ilgi

Mezitli Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlatılan yüzme kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediyeye ait yüzme havuzlarında eğitim alan yetişkinler ve çocuklar, temel seviyede yüzme eğitim alıyor. 6-60 yaş aralığı gruplardan oluşan kurslarda deneyimli antrenörler tarafından yüzme öğrenme ve geliştirme kursu veriliyor. Atatürk Mahallesi ve Yeni Mahalle bulunan yüzme havuzlarında başlatılan eğitimler, kadın yetişkin, erkek yetişkin, çocuk, teknik ve teknik üstü gruplar şeklinde sürdürülüyor. Her grupta bulunan 25 kursiyere, 2 antrenör ve 1 can kurtaran eşlik ediyor. İki hafta süren kurs boyunca eğitim alan yetişkin ve çocuk kursiyerler, eğitim sonunda düzenlenen törenle ‘yüzme sertifikası’ alma şansı yakalıyor.

Havuz sularının her hafta düzenli olarak boşaltılarak temizlendiğini ve Mersin’de bulunan en temiz eğitim havuzlarından birine sahip olduklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yüzme kurslarımız, 2 farklı bölgede bulunan eğitim havuzlarında oluşturduğumuz deneyimli bir ekiple devam ediyor. Havuzlarımızda en dikkat ettiğimiz durumlar temizlik ve güven hususlarıdır. Bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. İlk dönem sadece çocuklar için açtığımız yüzme kursuna yetişkinlerden de yoğun bir talep geldi. Onlar içinde yeni gruplar oluşturduk. Ciddi bir katılım oldu. Amacımız, ilçemizde herkesin yüzme öğrenmesi ve özellikle de çocukların hem sosyalleşmesi hem de geleceğe güvenle hazırlanmasıdır. Bunu da yaz dönemi boyunca açtığımız kurslarla başardığımızı düşünüyorum. Ayrıca, halkımızın kurslarımıza göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı oldukça gururlu ve mutluyum” dedi.