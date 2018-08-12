Mezitli’de yüzme kursuna yoğun ilgi

Mezitli Belediyesi’nin Atatürk ve Yeni mahallede yer alan eğitim havuzlarında başlattığı yüzme kursları devam ediyor. Yüzme havuzlarında başlatılan eğitimler kadın, yetişkin ve çocuk grupları şeklinde sürüyor. İki hafta süren kurs boyunca eğitim alan her yaştan yetişkin ve çocuk kursiyerlere 4. etap sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Mezitli Belediyesi’nin eğitim kurumu olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi’nin miniklerinin yanı sıra ileri yaştaki kursiyerlerin birlikte sertifika alması ilginç görüntüler oluşturdu. Aralarında Mezitli Belediyesi Meclis üyesi Şenol Çavuş’un da yer aldığı yeni yüzücülerin sertifika törenine aileler yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, her alanda Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiklerini söyledi. Mezitli halkının üç şeyi bilmesi gerektiğine dikkat çeken Tarhan, “Öncelikli hedefimiz, Mezitli gibi deniz kentinde yaşayan her vatandaşımıza mutlaka yüzme öğreteceğiz. Geçtiğimiz yıl 2 bin kişiye yüzme öğretmiştik bu yıl bu rakamı 2 bin 500 kişiye çıkarmak itiyoruz. Başka bir hedefimiz de kentimizde yaşayan herkesin bisiklet kullanmasını hedefliyoruz. Gerekirse bu konuda kurslar açacağız. Yaptığımız bisiklet yolarıyla birlikte dağıttığımız bin 350 bisiklet Mezitli’nin bisiklet kenti olmasını sağladı. Üçüncü hedefimiz ise tüm vatandaşlarımızın bir şekilde yönetime katılması gerektiğini hedefliyoruz. Bu nedenle gönüllü evlerini kurduk. Hobi bahçelerini hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde bir de örgü evi açarak çemberi genişletmeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki tüm halkımız üretim ve paylaşım içerinde bulunsun. Mutlu Mezitli’yi birlikte kuralım” dedi.

Belediyeye güvenerek çocuklarını kurslara gönderen ailelere de teşekkür eden Başkan Tarhan, “Gördüğünüz gibi aralarında belediye meclis üyemiz Şenol Çavuş’un da bulunduğu her yaştan kursiyer yüzme öğrendi. Bize gösterilen bu güvene sonsuz teşekkür ederiz. Havuzlarımızda en dikkat ettiğimiz durumlar temizlik ve güven hususlarıdır. Bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. İlk dönem sadece çocuklar için açtığımız yüzme kursuna yetişkinlerden de yoğun bir talep geldi. Onlar içinde yeni gruplar oluşturduk. Ciddi bir katılım oldu. Amacımız, ilçemizde herkesin yüzme öğrenmesi ve özellikle de çocukların hem sosyalleşmesi hem de geleceğe güvenle hazırlanmasıdır” ifadelerini kullandı.