Mezitli’deki ağaç katliamına Başkan Tarhan ’dur’ dedi

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine eski Mezitli Mahallesi’ne giden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, acı tablo ile karşı karşıya kaldı. Otoban kuzeyinde bulunan Hazine’ye ait 15 dekara yakın alanda yaklaşık 30 yıllık çam, ardıç ve okaliptüsten oluşan 300 kadar ağacın, bir vatandaş tarafından kesildiğini duyan Başkan Tarhan, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile görüşerek tedbir alınmasını istedi. Başkan Tarhan, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımız daha önce yaşanan olumsuz örneklerden dolayı bu arazinin de aynı şekilde talan edileceği kaygısını taşıyor. Eğer önlem alınmazsa Mezitli ve deniz manzaralı bu arazi art niyetli kişilerin hedef noktası olacak ve daha başka talanlar yaşanabilecektir" dedi.

Orman Bölge Müdüründen, ’bölgenin tel örgülerle çevrileceğini ve sonbaharda ağaçlandırma çalışması yapılacağı’ yanıtını alan Başkan Tarhan, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tarhan, “Maalesef daha önce yaşanan kötü örnekler kaygılarımızı artırmaktadır. Ben öncelikle burada yaşayan vatandaşlardan başlayarak tüm halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların orman alanlarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Çevreci kuruluşlardan da orman alanlarımız için hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Yaklaşık 300 ağacın kesildiği acı bir tabloyla karşımızda duran bu arazinin en azından talancılara bırakılmadan halkın yararına kullandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.