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05 Haziran 2018 16:30

Mezitli’nin ’En Çevreci Okul’ yarışması sonuçlandı

Mezitli Belediyesi tarafından ’Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ’En Çevreci Okul’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Mezitli’nin ’En Çevreci Okul’ yarışması sonuçlandı

05 Haziran 2018 16:30


Mezitli Belediyesi’nin düzenlediği, yaklaşık 4 ay süren ’En Çevresi Okul’ yarışmasının ödül töreni Mezitli Belediyesi Güneş Parkı’nda düzenlendi. Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, toplumda çevre bilincinin çocukluktan itibaren verilmesi gerektiğini belirterek, çevre haftası etkinliklerinde öncelikli hedef kitlelerinin öğrenciler olduğunu söyledi.


Mezitli’de bulunan tüm okullar arasında ’Ambalaj Atığı Toplama yarışması’ ve ’Atık Pil Toplama Yarışması’ düzenlediklerinin bilgisini de veren Tarhan,"Çevre konusunda öğrencilerimizi eğitmenin daha yararlı olacağından yola çıkarak yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklar çevreci olmayı öğrensinler ve ailelerine bu konuda zorlayıcı olsunlar. Ne yazık ki Türkiye’de hala çöpleri bile ayrıştıramıyoruz" dedi.


Yarışmada en çok ambalaj atığı toplayan, Zeki Koyuncuoğlu İlk-Ortaokulu birinci oldu. İkinci olan Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu’na renkli yazıcı, Tece Hatun Cüne İlkokulu’na da fotoğraf makinesi hediye edildi.




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