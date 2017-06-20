Mezitli’nin su sorunu tarihe gömülüyor

Açılışta konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MESKİ’nin en büyük bütçeyi Mezitli ilçesine ayırdığını belirterek, "Mezitli bölgemizde altyapı konusunda sıkıntılar vardı. Belli bölgelerde altyapı çalışmaları yapıldı. Sondaj çalışmaları yapıldı. Arıtma Tesisinin temeli atıldı. Mezitli bölgemiz Berdan suyundan yararlanamıyordu, yararlanabilmesi için çalışmalar yaptık” dedi.

“Mezitli belediyemiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz”

Başkan Kocamaz, Mezitli Belediyesi ile uyum içerisinde bölge ve Mersin halkı için çalıştıklarına değinerek, “Neticede yapılacak hizmet bölge insanına yapılacak ve kimse yapılan hizmetleri sırtına alıp götürmüyor. Hizmetin partisi olmaz. Yeter ki yapılsın. Vatandaşımızın hayatı kolaylaşsın istiyoruz. İyi niyet çerçevesinde herkes Mersin’e bir şeyler yapılsın istiyor. Bugün burada hayırlı bir hizmetin açılışında birlikteyiz. Mezitli’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyemiz ile her zamana birlikteyiz”

Yapılan projeler ile Mezitli ilçesisin en büyük problemlerine çözüm bulunduğunu söyleyen ve bu hizmetlerden dolayı Kocamaz’a teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bugün burada açılışı ve temel atması yapılan projeler ile halkımızın su sorunu çözüme kavuşacak. Halkımız yaz günleri sıcakta artık ‘Su yok’ diye şikâyet etmeyecek. Bu şikâyetler bitmiş olacak. Büyükşehir Belediyemiz ile her zamana birlikteyiz, beraberiz. Karşılıklı iyi niyetle sorunlara çözüm buluyoruz” şeklinde konuştu.Mezitli ilçesi Tece ve Davultepe mahallelerinin yetersiz olan içme suyunu yeterli hale getirebilmek ve vatandaşların yıllardır devam eden su sorununu tarihe gömmek amacıyla isale hattına ilave hat çekilebilmesi için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde tesisin yapımını tamamen tamamlayarak Mezitli halkının hizmetine sunacak.

“Mezitli Sahil Projesi birinci etabı tamamlandı”

Öte yandan Mezitli Sahil Projesi Birinci Etap Bisiklet, Koşu ve Yürüyüş Yolu Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak halkının hizmetine sunuldu. Proje kapsamında yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kilitli parke, tartan pistten yapılan koşu yolu yapılarak Mezitli halkının spor yapabileceği modern alanlar oluşturuldu.