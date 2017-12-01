Mezitli’ye 50 milyonluk dev yatırım

2017’yi proje hizmet yılı ilan eden Mezitli Belediyesi, bütçesinin yarısına denk gelen projelerini yapılacak dev bir törenle vatandaşlarla buluşturacak. Mezitli Belediyesi, 2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 15.30’da Mezitli Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla temel atma ve açılış törenlerini birlikte gerçekleştirecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, toplu açılış ve temel atma töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu süre içerisinde Kadın Üretici Pazarı, Gönüllü Evleri, Down Kafe, hobi bahçeleri, jakaranda korulukları, her siteye Atatürk büstü, bisiklet yolları gibi projeleri Mezitli halkıyla buluşturduklarını hatırlattı. Tarhan, yapımı tamamlanan Açık Hava Tiyatrosu, Kafe Kütüphane ve Cumhuriyet İlkokulu’nun (Taş Mektep) açılışı ve 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen belediye hizmet binası, Kültür Merkezi, Aktif Yaş Alma Merkezi, Gençlik Merkezi, Kafe Kütüphane’nin temel atma törenini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Mezitli Belediyesi’nin hiçbir ranta izin vermeden halkın olanı halka kullandıran bir kurum olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “7 kadın üretici pazarımızda bine yakın kadına, 10 gönüllü evimizde on binlerce, sanat evimiz ve spor okulları kapsamında on bine yakın insanımıza dokunduk. Belediyeye ait tüm alanlarımızı rantın elinden kurtararak, belediyemizin işlettiği sosyal tesisler haline getirdik. Kent merkezinde 36 jakaranda koruluğunun yanında zeytin ve kayısı korulukları oluşturduk. Üstelik tüm bunları 182 bin nüfusa ek olarak, 60 bin Suriyeli ve bize bağlanan belediyelerin borç yüküne karşın gerçekleştirdik. Şimdi sıra, ilçemizin en büyük eksikliği olan sanatsal ve kültürel dev projelere geldi” dedi.

Tarhan, tüm vatandaşları 2 Aralık’ta gerçekleşecek toplu açılış ve temel atma törenine davet etti.