Mezitli'ye ikinci Çocuk Sokağı

Viranşehir Mahallesi'nde düzenlenen törenle açılan sokakta, çocuklara top, şeker, kitap dağıtımı yapıldı. Sokakta vatandaşlarla birlikte oyun oynayan çocuklar, ayrıca satranç, mini futbol, basketbol gibi spor etkinliklerinin yanı sıra kitap okuma, eski çocuk oyunları gibi kültürel etkinlikleri de gerçekleştirebilecek.

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların, bilgisayar ve televizyon başlarından çok sokaklarda olması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız sokaklarda olmaları gerekirken daha çok bilgisayar oyunlarının esiri olmuş durumdalar. Bizler bu çocuklarımızı sokaklara çıkarabilmek için önce onlara güvenli ve zaman geçirebilecekleri ortamlar oluşturmalıyız. Her bölgede ailelerin çocuklarıyla zaman geçireceği sokaklar oluşturulsun istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.