Mezitli'ye Tarihi Kentler Birliği'nden başarı ödülü

Mezitli Belediyesi'ne ilçede bulunan Tarihi Cumhuriyet İlkokulu (Taşmektep) düzenleme çalışmaları nedeniyle Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı ödülü verildi.

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla bu yıl Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 17'ncisi düzenlenen yarışmada, Mezitli Belediyesi'ne başarı ödülü verildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin Cumhuriyet Döneminden kalan Esenbağlar Mahallesindeki Taşmektep'in restorasyonu için büyük çaba serf ettiklerini söyledi.

"Kaderine terk etmedik"

Cumhuriyet döneminde pek çok öğrenci yetiştiren söz konusu okulu kaderine terk etmediklerini kaydeden Tarhan, "Bizim için çok önemli olan ve restorasyonunda büyük çaba harcadığımız bir projenin ödül alması ayrıca onurlandırdı. Cumhuriyet döneminde pek çok öğrenci yetiştiren bu okul, kapatıldıktan sonra tescili yapılmış ve kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Uzun uğraşlardan sonra buranın tahsisini aldık ve projelendirdik. Mersin Valiliği'nin de yapmış olduğu katkılarla bölgeye çok güzel bir bina kazandırdık. Sadece Esenbağlar Mahallesi'nde oturanların değil, şu an pek çok önemli görevler yapmış isimleri mezun eden okulun kent hafızasında önemli bir değeri bulunuyor" dedi.

"Restorasyon bölgeyi canlandırdı"

Restorasyon sonrası bölgenin canlılığını artırdığını belirten Tarhan, "Yaklaşık 7,5 dönüm arazi üzerinde bulunan bu okulumuzun çevre düzenlemesini de yaptık. Çok güzel bir yer oldu. Okulumuzun tarihi değeriyle birlikte yerleşim alanın geniş ve iyi olması mahallenin gelecekte Mezitli'de önemli bir yer olacağına inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları etkinliklerini, özel toplantılarını ve törenlerini Taş Mektep'te gerçekleşmektedirler. Çok güzel bir havası ve manzarası var" ifadelerini kullandı.