Mezitli’ye yapılan dev yatırımda sona gelindi

Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, tesisin hizmete girmesiyle birlikte Mersin’in dünya standartlarında yeni bir tesise kavuşacağını belirterek, projenin yüzde 90’ının tamamlandığını ve kısa sürede hizmete gireceğini söyledi. Tesisin 384 bin kişiye hizmet vereceğini aktaran Kocamaz, "Mersin’in birçok ilçesinde yüksek teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Planladığımız projeleri hayata geçirerek bu tesislere yenilerini ekliyoruz. İlçede 384 bin kişiye hizmet verecek ve 55 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olan karbon, azot ve fosfor giderimli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz büyük oranda tamamlandı. İnşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken atıksu arıtma tesisimiz hızla yükseliyor" dedi.

"Yıl sonunda hizmete girecek"

Mersin genelinde yapılan iyileştirme çalışmaları ve kapasite artırım çalışmaları yanında yeni atıksu arıtma tesisleri de inşa ettiklerini söyleyen Kocamaz, "Şimdi de şehrimizin merkez ilçelerine hizmet veren Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin ardından Mezitli İlçesindeki projemizle birlikte şehir merkezine ikinci bir atıksu arıtma tesisi daha kazandırıyoruz. Bir çevre projesi olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım, Yapım ve İşletimi İşi kapsamında giriş yapısı, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, ön çökeltme havuzları, bio-p havuzları, havalandırma ve bio-p havuzları dağıtım yapıları ile çamur yoğunlaştırma havuzlarının üzerleri kapatılarak koku giderim ünitesine bağlanacak olan tesiste inşaat işlerinin yüzde 90’ı tamamlanmış durumda. Mekanik ve elektrik imalat ve montaj işleri devam eden tesisimize 2018 yılı sonunda su alınması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında sular dünya standartlarında arıtılacak" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’i koruyacak"

Gerçekleştirdikleri yatırım ile hem atık su sorununu çözeceklerini hem de Akdeniz’i koruyacaklarını kaydeden Kocamaz, “Projemizin önemli bir parçası olan 69 bin 242.03 metrelik kanalizasyon hattımız yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı. 2 adet terfi merkezimizde şu anda hazır durumdadır. Viranşehir Pompa İstasyonunda da hem inşaat hem elektromekanik iyileştirmeler yapılmakta, toplanan atıksuyun yapımı devam etmekte olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine terfi edecek pompa istasyonu da koku giderim ünitesine bağlanacaktır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisimizin tamamlanmasıyla Mezitli’nin atıksu sorununu çözüme kavuştururken Akdeniz’i de korumuş olacağız" diye konuştu.