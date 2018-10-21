MGC Başkanı Demirtaş, Gazeteciler Bayramı'nı kutladı

Demirtaş, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde etkin rol oynayan gazetecilik mesleğinin, kamuoyu içerisinde en faydalı meslek gruplarının başında yer aldığını vurgulayarak, "Farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan tanıyan, toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeten basın sektörüdür. Bir ülkenin aynası, gazetecilerin yaşadıkları ve yazdıkları ile yansır. Ne kadar özgür düşünen ve yazan gazeteci, o kadar da demokrasi demektir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan, toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın doğru haber almasını sağlayan değerli meslektaşlarımın bu önemli gününü yürekten kutlarım" dedi.