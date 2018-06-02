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02 Haziran 2018 13:40

MGC yönetiminden Müdür Şahne’ye ziyaret

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi makamında ziyaret etti.

MGC yönetiminden Müdür Şahne’ye ziyaret

02 Haziran 2018 13:40


MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Başkan Vekili Ali Ekber Şen, Başkan Yardımcısı Rüştü Aydın, Genel Sekreter Kerem Türk, üyeler Fahriye Kutlay Şenyurt, Mustafa Ercan, Şener Mermer, Müdür Şahne’yi makamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Şahne, basınının toplumun haber alma işlevini yerine getirirken, son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. Teşkilat olarak basının bu temel görevi yerine getirmesinin toplumun huzur ve güveninin önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Şahne, özellikle son yıllarda kenar mahallelerde ki uyuşturucu ile mücadele konusunda son derece başarılı çalışmalara imza atıldığını, bu konuda halkın büyük takdirini kazanmaktan da memnun olduklarını vurguladı. Zaman, zaman halkın arasına karışarak, sorunlarını tespite yönelik çaba içerisinde bulunduklarına da işaret eden Şahne, “Konuştuğum insanlardan büyük bölümünün kentte yaşanan huzur ve güven ortamından son derece memnun olduklarını ve mutlu olduklarını gözlemliyoruz. Teşkilat olarak bu konuda büyük özveri ve çalışma temposu içindeyiz. Bu huzur ve güvenin devamı noktasında bu güne kadar yanımızda olan basınımızın, bundan sonra da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanmaktayız” dedi.


Başkan Demirtaş ise Mersin’de yaşanan huzur ve güven ortamının sağlanması noktasında büyük çaba gösteren tüm teşkilata teşekkür etti. Demirtaş ve ziyarete katılan gazeteciler, özellikle sıcak olayların takibi sırasında yaşanan mesleki sorunları da Müdür Şahne’ye ileterek, bu konuda çözüm bulunması talebinde bulundular.




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