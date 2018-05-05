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05 Mayıs 2018 20:36

MGC’de başkan Turgay Demirtaş oldu

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) başkanlığına Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş seçildi.

MGC’de başkan Turgay Demirtaş oldu

05 Mayıs 2018 20:36


Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Mersin Gazeteciler Cemiyeti Olağan Kongresi’nde, 3 aday başkanlık için yarıştı. 232 üyenin oy kullandığı kongrede, kırmızı liste ile seçime giren Turgay Demirtaş 109 oy, Gazeteci Fatih Şahin 108 oy, Kadın Gazetesi Sahibi Zeliha Akkuş 12 oy alırken 3 oy da geçersiz sayıldı.


Kongrenin açılış konuşmasını yapan eski başkan Ahmet Ünal, "Bu benim veda konuşmam, seçimde aday olan arkadaşlarımızdan seçimi kazanacak olan kişinin sektörümüzü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Burada mesleğimizin sorunlarının çözümünde yerimize gelip, başarılı olacak arkadaşlarımız var. Bizlerde birçok şeyi hayatı geçirdik. Onların mesleğimize daha çok fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.


Seçimi 1 oy farkla kazanan Demirtaş ise, "Bu oy farkı gösteriyor ki ben değil cemiyetimiz kazandı. İyi günde ve kötü günde beraber olmak zorundayız. Ayrışan değil, birleşen olmalıyız. Objektif, ayrım yapmayan bir yönetim olacağımızın sözünü veriyorum. Cemiyetimizi hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.


Sonuçlara göre seçimi kazanan kırmızı listedeki yönetimde yer alan isimler şu şekilde sıralandı: "Turgay Demirtaş, Ali Ekber Şen, Kaya Tepe, Fahriye Kutluay, Mustafa Ercan, Kerem Türk, Neslihan Yalçın, Şener Mermer, Derviş Çömez, Kemal İstek, M. Can Bulut, Mehmet Okur, A. Kemal Köseoğlu, Rüştü Aydın, Abdullah Biçer."




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