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09 Mayıs 2018 10:21

MGC’de görev bölümü yapıldı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC), 5 Mayıs’ta yapılan olağan genel kurulunda oluşan yeni yönetim kurulu, görev bölümü yaptı.

MGC’de görev bölümü yapıldı

09 Mayıs 2018 10:21


MGC’de yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkanlığa Turgay Demirtaş, Başkan Vekilliğine Ali Ekber Şen, başkan yardımcılıklarına Kaya Tepe, Neslihan Yalçın, Rüştü Aydın, Genel Sekreterliğe Kerem Türk, Genel Sekreter Yardımcılığına Abdullah Biçer, Saymanlığa Ali Kemel Köseoğlu, üyeliklere ise Fahriye Kutlay Şenyurt, Mehmet Canbulut, Mehmet Okur, Derviş Çömez, Şener Mermer, Mustafa Ercan ve Kemal İstek getirildi.


MGC Başkanı Demirtaş, seçimin geride kaldığını belirterek, görev üstlenen yeni yönetim kurulu ile ele ele, gönül gönle vererek öncelikle sektörün kanayan yarası durumundaki üye yapısının gerçek gazetecilerden oluşması yönünde çalışma yapacaklarını söyledi.




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