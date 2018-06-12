MGC’de üye listesi güncelleniyor

MGC’den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince cemiyet üyeleri 30 Haziran 2018 tarihine kadar üye güncellemesinde bulunabilecek. 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, sarı basın kartı olanların sarı basın kartı fotokopisi, çalıştığı kurumdan çalıştığına dair yazı ile birlikte doldurulacak olan üye formu, MGC’ye teslim edilecek.

Üye güncellemesindeki amacın kurumsallaşma yolunda atılan ilk adım olduğunu söyleyen MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin’de gazetecilik mesleğinin çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Demirtaş, “İşitsel, görsel ve yazılı medya kuruluşlarında hizmet veren meslektaşlarımızın kurumsal bir yapıda meslek onuruna yakışır, saygın ve sevilen bir cemiyete sahip olmaları tek arzumuzdur. Üye güncellemesindeki çalışmalarımız şeffaf bir üye yapısına kavuşmak içindir” dedi.