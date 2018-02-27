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27 Şubat 2018 15:05

MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Selvi Gümüş oldu

MHP Anamur Kadın Kolları Başkanlığı’na Selvi Gümüş atandı.

MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Selvi Gümüş oldu

27 Şubat 2018 15:05


Selvi Gümüş, Milliyetçi Hareket’in Anamur’da daha başarılı olabilmesi için, atanmış olduğu görevini en yükseklere çıkartacağından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirterek, "Kadın kolları olarak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülke ve millet çıkarlarını gözeten bir yol izleyeceğiz. Bu sebeple Anamurlu kadın hemşehrilerimizi çalışmalarımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.


MHP Anamur İlçe Başkanı Ahmet Karan ise, “Selvi Gümüş, başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Toplantıda yönetim kurulunun daha sonra açıklanacağı belirtildi.




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