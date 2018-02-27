MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Selvi Gümüş oldu

Selvi Gümüş, Milliyetçi Hareket’in Anamur’da daha başarılı olabilmesi için, atanmış olduğu görevini en yükseklere çıkartacağından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirterek, "Kadın kolları olarak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülke ve millet çıkarlarını gözeten bir yol izleyeceğiz. Bu sebeple Anamurlu kadın hemşehrilerimizi çalışmalarımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.

MHP Anamur İlçe Başkanı Ahmet Karan ise, “Selvi Gümüş, başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıda yönetim kurulunun daha sonra açıklanacağı belirtildi.