MHP'nin Tarsus adayı Şevket Can

Mersin'in Tarsus ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı mevcut Belediye Başkanı Şevket Can oldu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevke Can, kararı sosyal medyadan "Allah'ın izni, milletimizin desteği ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdiri ile yeniden Tarsus Belediye Başkanlığına adayım" diyerek duyurdu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a MHP Genel Merkezi tarafından tebliğ edilen adaylıktan sonra bugün kurban keserek, seçim çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Başkan Can, 2017 yılında Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü alan tek belediye oldu.

Şevket Can kimdir)

1969 yılında Tarsus'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tarsus'ta tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat fakültesinde tamamlayıp Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

Üniversite yıllarında da aktif biri olan Şevket Can Erzurum Ülkü Ocaklarında değişik kademelerde görev aldı. Üniversitelerin birçok sosyal ve siyasi etkinliğini organize etti. Vatani görevini Ankara'da tamamladıktan sonra, 1997 yılında Tarsus Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde devlet memuru olarak göreve başladı. Bu görevden sonra Satın Alma Müdürlüğünde görev yaptı.

1999 yılında Tarsus Belediyesi Hal Müdürlüğüne getirilen Şevket Can, 2000 yılında Tarsus Ülkü Ocakları başkanlığı görevinde bulundu. 2001 yılında Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Şevket Can, 2003 yılında Fen Müdürlüğü, 2006 yılında da Fen Müdürlüğü görevinin yanında başkan yardımcılığı görevine de getirilerek bu iki görevi birlikte yürüttü.

2009 yılından bu yana teknik hizmetler başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yılında yerel seçimlerinde MHP Tarsus Belediye Başkanı oldu.

Şevket Can evli ve 3 çocuk babasıdır.