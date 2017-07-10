Mide katlama yaramadı tüp mideyle zayıflayacak

Adanalı Şerife Erbay 2014’te olduğu ‘mide katlama’ ameliyatından sonra yeniden kilo alınca bu kez tüp mide operasyonu geçirdi

Adana’da bir gıda firmasının bayiliğini yapan 23 yaşındaki Şerife Erbay, uzun süredir yaşadığı kilo sorununa diyet ve sporla çözüm bulamayınca 2014 yılında ameliyat olmaya karar verdi. Bir özel hastanede ‘mide katlama’ operasyonu geçiren Erbay, önce 30 kilo zayıfladı. Ancak 2 yıl geçtikten sonra hızla kilo almaya başladı. Araştırma yapan Erbay, tüp mide yönteminin çok daha başarılı olduğunu öğrendi. Erbay, yakınlarının tavsiyesiyle, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’le görüştü. Op. Dr. Cücük’ün açıklamaları üzerine Erbay, tüp mide operasyonuna karar verdi.

“Mide katlamadan sonuç alamadım”

Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla, Şerife Erbay’ın midesinin yüzde 80’i alındı. Kısa sürede ayağa kalkan Erbay, hedefinin 65 kiloya inmek olduğunu söyledi. 3 yıl önce geçirdiği mide katlama ameliyatında 2 yıldan sonra kilo alma riskinin çok yüksek olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Erbay, “O ameliyatların 2 yıl ömrü varmış. Dolayısıyla ben de 2 yılının ardından hızla şişmanlamaya başladım. Birkaç ayda 17 kilo aldım. Aynı dönem bir arkadaşım da mide katlama ameliyatı olmuştu. Aynı şey onun da başına geldi” dedi.

“Kurallara uyacağım”

Şerife Erbay, fazla kiloları nedeniyle genç yaşta hareketlerinin kısıtlandığını, günlük hayatında sorunlar yaşadığını anlattı. Erbay, “20’li yaşlarımın başındayım ama fazla kilolarım hareketlerimi engelliyordu. İleride sağlık sıkıntılarım da başlayabilirdi. Bu nedenle spor ve diyet yaptım ama hem çok yavaş kilo verdim, hem de kolayca geri aldım. Tüp mide ameliyatını çok araştırdım. Ameliyat sonrası kurallara uyarsam, yeniden kilo almayacağımı öğrendim. Erdal hocanın da bu konuda çok deneyimli bir doktor olduğunu öğrenince çekinmeden ameliyat masasına yattım. Ameliyat sonrası kurallara dikkat ederek kilo sorunundan kurtulacağım” diye konuştu.