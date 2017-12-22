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22 Aralık 2017 14:40

Milli Eğitim personelinden kan bağışı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mersin Şubesi işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve müdürlük personeli kan bağışında bulundu.

Milli Eğitim personelinden kan bağışı

22 Aralık 2017 14:40


İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kan bağışı kampanyasına kurum personeli yoğun ilgi gösterirken, Müdür Adem Koca ve birim amirleri de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiler. Kampanyada, 4 merkez ilçede görev yapan eğitim çalışanlarının katılımı ile toplam 40 ünite kan alındı.


Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlu Tekin Baş’a, 10 bağışta bulunduğu için berat ve madalyası, Mersin Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı tarafından takdim edildi. Baş, Türk Kızılay’ının organizasyonunda düzenlenen kampanyayı önemsediklerini ifade ederek, eğitim camiası olarak bu tarz organizasyonlara verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.


Dr. Özcanlı da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum olarak diğer illerle kıyaslandığında kan bağışı kampanyasına desteğinin dikkat çekici boyutta olduğuna vurgu yaparak, kan bağışında bulunan kurum personeline kurtardıkları hayatlar adına teşekkür etti.




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