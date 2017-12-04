Baba Yusuf Topçul, "6 kişi kızımı kaçırdı. Kaçıranlardan 2’si amca oğulları. Ben kızımı vermeyince zorla kızımı kaçırdılar. Şikayetçiyiz" dedi.

Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul’u dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Homurlu Mahallesi’nde minibüsün içinden zorla 6 kişi kaçırdı. Minibüsün önünü kesen şahıslar Topçul’u kolundan tutarak, zorla kaçırdı.

Olaydan sonra Mardin’den gelen baba Yusuf Topçul, Kazanlı Polis Merkezi’ne gelerek şikayetçi oldu. Polis merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan baba Topçul, kızını kaçıranların 6 kişi olduğunu ifade ederek, “Bunlardan ikisi amca oğulları, 4 kişi de onların çete arkadaşları. Dün öğlen 14.30 sıralarında oluyor. Kızım üniversitede hemşirelik bölümünü okuyor. Onunla teyzesi hafta sonu tatilinde amcasının evlerine geliyorlar. Dün öğle 14.30 gibi minibüse binip, geri dönüyorlar. O esnada tabii ki bunu yapanlar bir gün önceden plan yapmışlar. Şahıslar 2 tane arabayla, bir kişi de minibüsü ileride durdurmak için araca biniyor. Köyün hemen çıkışında minibüsün içindeki şahıs aracı durdurarak, inmek istediğini söylüyor. Zaten o sırada şahıslardan biri arabayla minibüsün önünü kesiyor. Sonra 5-6 kişi bir andan arabanın içine girip, kızı zorla kolundan tutarak, sürükleye sürükleye arabaya atıp kaçırıyorlar" dedi.

"1 yıl önce kızımı istemişlerdi"

Dünden beri kızını aradıklarını kaydeden Topçul, "Geçen sene kaçıran şahıslardan biri zarf atar gibi ’kızı bana verin’ demişti. Kızda liseden yeni mezun olmuştu ve üniversite kazanmıştı. Olmayacağını, bir daha böyle bir konunun açılmamasını istedim. Benden umut kesti o da gitti zorla kızımı kaçırdı. Bu gönül işi tek taraflı. Ben Mardin Kızıltepe’de oturuyorum. Bunu duyar duymaz buraya geldim. Kızımın sağlık durumuyla ilgili bir bilgimiz yok. Dünden beri polis arkadaşlar arıyorlar, onlar da çok yardımcı oldular. Şu ana kadar bir izlerine rastlanmadı. Şahıslardan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Topçul, şahıslardan D.T. ve N.T. isimli şahısların amca oğulları olduğunu dile getirdi.