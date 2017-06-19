’Minik Kalpler Projesi’yle 125 öğrenciye erken teşhis

Proje kapsamında 125 öğrencide ciddi veya hafif derecede yapısal ve ritim bozukluğu saptanarak, tedavilerine başlandı.

Özellikle çocukların kalple ilgili problemlerini erken yaşta teşhis ederek tedavisini sağlamak adına başlatılan ve binlerce öğrenciye ulaşan Minik Kalpler Projesi’nin ilk dönemi tamamlanarak risk altında olan çocuklar tespit edildi. Çocukların, ailelerin ve toplumun geleceği için son derece önem arz eden proje ile Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde toplam 26 okulda 7 bin 185 öğrencinin EKG taraması yapıldı. Minik Kalpler Projesi kapsamında çekilen EKG’ler ortak bir hasta bilgi sistemine online olarak aktarılırken, EKG okuma programı yardımı ile raporlanması sağlandı. 26 okulda yapılan kalp taraması sonrası proje yürütücüsü Prof. Dr. Olgu Hallıoğlu Kılınç ve ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerde, 545 çocuk ekokardiyografi için çağrıldı. Bu çocuklar arasından 125 öğrencide ciddi veya hafif derecede olmak üzere yapısal veya ritim bozukluğu gibi patolojik sonuç saptandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk kardiyologlarınca değerlendirme süreci devam eden proje sayesinde erken teşhis yapıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılını kapsayan ve ekim ayında ikinci dönemi başlayacak olan proje ile Mersin genelinde farkındalık düzeyi yükseltilecek, erken tanı ile tedavi şansı ve yaşam kalitesinin arttırılması sağlanacak.