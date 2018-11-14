Minik öğrencilere narenciye sürprizi

Akdeniz Belediyesi, ‘Uluslararası Mersin Narenciye Festivali' etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencilerine kilolarca mandalina dağıttı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, minik öğrencileri, aileleriyle birlikte festivale davet etti.

Bu yıl 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında 6'ıncısı düzenlenecek olan “Uluslararası Mersin Narenciye Festivali” kapsamındaki renkli etkinlikler devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Mersin Narenciye Festivali çerçevesinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürriyet, İstiklal, Fatih, Hatice Uluğ ve Saadettin Bey ilköğretim okullarında okuyan yüzlerce öğrenciye kasalar dolusu mandalina dağıtıldı.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Saadettin Bey İlkokulu'nda okuyan çocuklar için düzenlenen narenciye dağıtımına katılan Başkan Pamuk, burada öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Pamuk, vücudun vitamin alması ve hastalıklara karşı dirençli olması için, başta narenciye olmak üzere bol bol meyve tüketmelerini öğütledi. Minik öğrencilere seslenerek, aileleriyle birlikte hafta sonu düzenlenecek narenciye festivaline de katılmaya davet eden Pamuk, ardından çocukların sıralarına oturup kendi elleriyle soyduğu mandalinaları onlara ikram etti. Pamuk, “Vitamin deposu olan portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi narenciye ürünleri, özellikle sağlığımızın korunması açısından çok yararlı ürünlerdir. Bu nedenle başta çocuklarımız olmak üzere, bütün insanlarımıza narenciye ürünlerini sevdirmeliyiz. Nitekim narenciye, Mersinimizin önemli bir katma değeridir. Festival, narenciye üreticilerimizin geleceği ve ekonomik kalkınmaları açısından da büyük bir anlam taşıyor. Uluslararası niteliğe sahip festivalimizin; gerek narenciye ürünlerimizin tanıtımı, gerekse de tüketimine büyük bir katkı sunacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kentimizin tanıtımına büyük katkı sunacağını inandığımız narenciye festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.