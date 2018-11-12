Minik Yasemin duymak için yardım bekliyor

Mersin'de yaşayan ve yüzde 90 duyma kaybı olan 2.5 yaşındaki Yasemin Azra Kahraman, duyabilmek ve konuşabilmek için yardım bekliyor. Yasemin'in duyabilmesi için ameliyat olması gerektiğini söyleyen anne Saadet Kahraman, "Kızımın tedavi olabilmesi için 300 bin TL civarında bir masraf oluyormuş. Biz o parayı veremeyiz. Ben artık kızımın duymasını, anne ve baba demesini istiyorum. Biz çarenin içerisinde çaresizliği yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizin destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Mersin'de Veysel, Saadet Kahraman çifti, üçüncü çocukları olan Yasemin Azra'nın, 1.5 yaşına geldiğinde hiçbir sese tepki vermediğini fark etti. Bunun üzerine şüphelenen aile kızlarını birçok doktora gösterdi. Kızlarının yüzde 90 işitme kaybı olduğunu öğrenen aile tedavi için çare aramaya başladı. Gittikleri bir doktorun, ameliyat olması ve kulağına implant takılması gerektiğini söylemesi üzerine umutlanan aile tedavi masraflarının 300 bin lira civarında tuttuğunu öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Kahraman çifti kızlarının duyması ve "anne,baba" demesi için yardım bekliyor.

"Yüzde 90 işitme kaybı var"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan anne Saadet Kahraman, kızının duymadığını bir buçuk yaşlarında fark ettiklerini kaydederek, "Kızım seslere dönüp bakmıyordu, ismine tepki vermiyordu ve yaşı ilerledikçe ne 'anne' ne de 'baba' dedi. Biz de şüphelendik. Önce zekasında mı problem var diyerek, psikiyatriye götürdük. Ama zekada problem yokmuş, kızımızın yüzde 90 işitme kaybı olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Ameliyat olursa hem duyacak hem de konuşacak"

Kızlarının rahatsızlığından emin olmak için birçok hastaneye gittiklerini kaydeden Kahraman, "Adana'ya ve Malatya'ya gittik, orada doktorlara gösterdik fakat onlar da aynı şeyi söyledi. Ameliyat olması, kulağına implant takılması gerekiyormuş. Eğer ameliyatı gerçekleşirse kızım hem duyup hem de konuşabilecek" şeklinde konuştu.

"Ben artık kızımın anne-baba demesini istiyorum"

Kızının iyileşmesi için yardım beklediklerini kaydeden Kahraman, "Benim kızım artık 2.5 yaşında. Ben artık kızımın duymasını istiyorum. 'Anne-baba' demesini istiyorum. Her annenin hakkıdır bu. Benim kızımın ağzından hiçbir kelime çıkmıyor. Diğer çocuklardan çok farklı. Tedavisi özel hastanede yapılabilirmiş. Maliyeti ise 300 bin lira civarındaymış. Şu an bizim o maliyeti karşılamamıza imkan yok. Devlet büyüklerimizin buna el atmasını istiyorum. Biz çarenin içerisinde çaresizliği yaşıyoruz" diye konuştu.

"Zaman kaybetmemeliyiz"

Tedavinin bir an önce yapılması gerektiğini aktaran Kahraman şunları söyledi:

"Biz şu an sınırdayız. Zaman ilerledikçe tedavi şansı da azalıyor. Biz rahatsızlığı geçen yıl mayıs aylarında fark ettik. O gündür bekliyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz bize destek verir. Belki de kızım benim sesimi hiç duymadı. Çünkü ne zaman duyma yetisini kaybettiğini bilmiyoruz."