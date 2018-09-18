Minikler Forum Mersin'de 'Rafadan Tayfa'yla eğlendi

TRT Çocuk kanalının en çok izlenen çizgi film animasyonu Rafadan Tayfa, Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde minik ziyaretçilerle buluştu.

Mersinli minikler 14,15 ve 16 Eylül tarihlerinde Forum Mersin'de renkli sahne şovları ve müzikal etkinlikler sunan Rafadan Tayfa gösterileriyle eğlendi.

Çocukların çok sevdiği çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa'yı Mersinli miniklerle buluşturan Forum Mersin, üç gün boyunca 16.00, 18.00 ve 20.00 saatlerinde Rafadan Tayfa'nın dijital interaktif oyunlarına, karaoke gösterisine, sahne şovuna ve özel konserine katılan çocukları ağırladı. Yaz tatili sonrasında okula dönüş zamanını keyifli bir etkinlikle karşılamak isteyen çocuklar ve aileleri Forum Mersin'e akın etti.