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Minikler Kızılderililerle tanıştı

Forum Mersin Çocuk Kulübü, gerçekleştirdiği özel etkinlikte minikleri ’Kızılderili’ yaşamıyla tanıştırdı.

Forum Mersin Çocuk Kulübü, gerçekleştirdiği özel etkinlikte minikleri 'Kızılderili' yaşamıyla tanıştırdı.


Forum Mersin'e kurulan özel kamp alanında çocuklar Kızılderili gibi yaşayarak, keyifli ve kaliteli zaman geçirdi. 20 ve 21 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri, 4-12 yaş çocukların ücretsiz katılımına açık düzenlenen etkinlik için, alışveriş merkezi içine özel bir kamp alanı kuruldu. Kızılderili Kampı'nı ziyaret eden minikler ata binip balık tuttu, birbirinden eğlenceli atölye çalışmalarında keyifle vakit geçirme imkanı yakaladı.

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