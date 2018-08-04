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04 Ağustos 2018 14:07

Minikler Okçuluk İl Birinciliği sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan 9-10, 11-12 Yaş Minikler Olimpik Yay, Makaralı Yay Okçuluk İl Birinciliği sona erdi.

Minikler Okçuluk İl Birinciliği sona erdi

04 Ağustos 2018 14:07


Mersin geneli 35 sporcunun katılımıyla Çiftlikköy Okçulu Sahasında gerçekleştirilen ’9-10/11-12 Yaş Minikler Olimpik Yay, Makaralı Yay Okçuluk İl Birinciliği’, oynanan son müsabakaların ardından sona erdi. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların olduğu seçmelerde ilk kez yarışma heyecanı yaşayan sporcular da oldu.



Mersin’i temsil edecekler


Yapılan seçmeler sonunda bayanlarda Elif Çakıl, Yaren Nazlıcan Çelikkıran ve Behiye Dursun, erkeklerde ise Ateş Sönmez, Mustafa Ömer Ersoy, Arda Doruk Kaytancı, Mehmet Özcan, Batuhan Mutlu ve Oğuzhan Mutlu, 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arası Samsun’da yapılacak olan Türkiye Minikler Okçuluk Şampiyonası’nda Mersin’i temsil etme hakkı kazandılar.




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