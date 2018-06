Miniklerden, Down Kafe için proje

Minik öğrencilerin, ‘farklı olmak normaldir’ ismini verdikleri proje kapsamında oluşturulan resimli menü, kafede çalışan gençlerin işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bir süre önce Mezitli Belediyesi tarafından kurulan Down Kafe’ye gelen özel bir kolejin öğrencileri, burada görev yapan down sendromlu gençlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla örnek bir projeye imza attılar. ’Farklı olmak normaldir’ ismini verdikleri bir proje hazırlayan öğrenciler, masalara numaralar yerine kalp, çiçek, ağaç, güneş gibi benzeri şekillerle isimlendirdi. Oluşturulan menü ile çalışanlar sipariş veren masanın numarasını ezberlemek yerine isimlendirildiği şekli resimli menüden işaretleyecek. 2. Sınıf öğrencileri Ege Feyyaz Hazar, Elif Değirmen, Alper Kayıkçı ve Hüseyin Ateş Uğur, matematik öğretmenleri İsmail Sarı, projenin tanıtımı için Down Kafe’ye geldiler. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı programda ilk uygulama da yapıldı. Down Kafe’den çok etkilendiklerini ifade eden minik öğrenciler, “Biz bu kardeşlerimize yardımcı olabilmek adına ne yapabileceğimizi düşündük. Öğretmenimiz İsmail Sarı ile birlikte resimli menü yaptık. Umarım burada çalışan ağabeylerimize, ablalarımıza faydalı bir şey olur” dediler.

Öğrencilerin proje üretmesinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Tarhan ise, “Projenin içeriğinden çok güzel yürekli çocuklarımızın bunu düşünmüş olmaları önemlidir. Biz görevli arkadaşlarımızla projenin uygulanabilirliğini görüşerek belki küçük müdahaleler sonrası mutlaka kullanmaya başlamak istiyoruz. Bu duyarlı yaklaşımı gösteren minik çocuklarımıza ve onlara bu yolu açan değerli öğretmenlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.