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Miniklerin hayalleri gerçekleşti

Forum Mersin, hafta sonu düzenlediği etkinlikle minik misafirlerin hayallerini gerçekleştirdi.


Forum Mersin düzenlediği etkinliklerle, misafirlerinin eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor. 10-11 Kasım tarihleri arasında minik ziyaretçilerine yönelik bir etkinlik düzenleyen Forum Mersin, etkinlik sonunda çocukların hayallerini gerçekleştirdi. 2 aşamadan oluşan etkinlik kapsamında çocuklar ilk olarak hayal ettikleri oyuncakları kağıtlara aktardı. Oyuncak tasarım ekibi ise çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü. Etkinlik sayesinde çocuklar, unicorn atölye çalışmasıyla tüm hayal güçlerini ortaya koydu.

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