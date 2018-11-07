Miniklerin tiyatro sevgisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü'nün çocuklar için sahnelediği 'Becerikli Kanguru' isimli oyun, büyük ilgi görüyor.

Bu sezon Mersinli minik tiyatroseverler için Ekim ayının başından bu yana 'Becerikli Kanguru' isimli oyunu sahneleyen Şehir Tiyatrosu oyuncuları, büyük ilgiyle karşılanıyorlar.

Ahmet Önel'in yazdığı ve Ümit Adıgüzel'in yönettiği 'Becerikli Kanguru' isimli oyunda, hayvanların hep birlikte yaşadığı bir ormana, Avustralya'dan bir kangurunun gelmesiyle yaşanan olaylar anlatılıyor. Minik izleyicilere, doğa ve hayvan sevgisinin önemi ile doğaya zarar vermemek ve kirletmemek gibi sosyal mesajların da verildiği oyun 20 Aralık tarihine kadar sahnelenecek.

Oyundan çok memnun kalan küçük izleyiciler, oyunun sonunda oyuncularla bol bol fotoğraf çekme fırsatı da buluyorlar.