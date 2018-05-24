MIP, konteyner işlem hacminde yeni bir rekor kırdı

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapısı olmasının yanında Doğu Akdeniz’in de en önemli limanlarından biri olarak öne çıkan Mersin Limanı’nda yük trafiği her geçen yıl artarak devam ediyor. Yaptığı yatırımlar ve operasyon kabiliyeti ile Türkiye’nin lider limanı pozisyonunda bulunan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2018 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış kaydederek 398 bin TEU konteyner işlem hacmine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 376 bin TEU konteyner elleçlenen MIP’teki konteyner hacimlerinin yükselmesinde, 2016 yılında hizmete sunulan EMH Terminali’ne uğrak yapan mega gemiler etkili oluyor.

"Dünyanın en büyük gemilerine hizmet verebilen sayılı limanlardan biri"

Mersin Limanı, 2007 yılında özelleşerek PSA-Akfen ortaklığında MIP tarafından işletilmeye başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık yatırımla dünyanın sayılı limanlardan biri olma hedefine emin adımlarla ilerlerken, 18 Nisan 2014 tarihinde temeli atılan Genişleme Projesi’nin tamamlanmasıyla dünya limanlarıyla rekabette en büyük adımını attı. Genişleme alanının tamamlanmasıyla birlikte 2016 yılı sonu itibariyle mega gemilere hizmet vermeye başlayan Mersin Uluslararası Limanı, dünyanın en büyük konteyner gemilerine kapılarını açarak birçok ülkenin ana limanı konumuna geldi.

Akdeniz Bölgesi’ndeki ana konteyner limanlarından biri olan, Doğu Akdeniz’in ‘ana limanı’ olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, 112 hektarlık alana sahip Mersin Limanı, Türkiye’de en fazla ihracat ve ithalatın gerçekleştirildiği liman olma özelliğini taşıyor.

"2017 yılında 1 milyon 592 bin TEU konteyner elleçleyerek rekora imza attı"

Mersin Uluslararası Limanı, 2017 yılında ise 1 milyon 592 bin TEU konteyner elleçleyerek tarihi bir rekora imza attı. Türkiye’nin en büyük dış ticaret limanı olan Mersin Uluslararası Limanı’nda gerçekleştirilen bu rakam, konteyner elleçleme miktarında tarihin en yüksek performansı olarak ifade edilirken, MIP terminallerinde daha önce 2014 yılında 1 milyon 493 bin TEU elleçleme miktarına ulaşıldığı kaydedildi.