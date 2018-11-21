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MIP'in yeni CCTV Yönetim Merkezi'nin açılışı yapıldı

Mersin Uluslararası Limanı’nın (MIP) güvenlik gücünü artırmak amacıyla son teknoloji ile donatılan Kapalı Devre Kameri Sistemi (CCTV) Yönetim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) güvenlik gücünü artırmak amacıyla son teknoloji ile donatılan Kapalı Devre Kameri Sistemi (CCTV) Yönetim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.


Açılışa, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve MIP Genel Müdürü Johan Daele katıldı. Açılışta CCTV yönetim merkeziyle ilgili protokol üyelerine bilgiler verildi. 89 adet hareketli dome ile 317 adet sabit kamera olmak üzere 406 hd kameranın liman içerisine montajı tamamlanarak hizmete alındı. CCTV yönetim merkezinde izleme için ise 12 adet 55 inç, 8 adet 40 inç ve 8 adet 22 inç olmak üzere 28 monitör tahsis edildi.


Bilgilendirmenin ardından merkezin açılışı yapıldı.

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