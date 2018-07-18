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18 Temmuz 2018 18:58

MİT’in Ukrayna’da yakaladığı FETÖ’cüden şaşırtan çıkış: "Devlet bölünmez, Türk milleti bölünmez"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca FETÖ’ye yönelik Ukrayna’da yapılan operasyonda yakalanarak Mersin’e getirilen Salih Zeki Yiğit, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MİT’in Ukrayna’da yakaladığı FETÖ’cüden şaşırtan çıkış:

18 Temmuz 2018 18:58

“Ne ifade verdiniz?” sorusuna "Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik" diyen Yiğit, “Devleti bölmeye çalıştınız mı?” şeklindeki soruya ise, "Devlet bölünmez, Türk milleti bölünmez" diye yanıt verdi.


FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışındaki operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), haklarında yakalama kararı bulunan örgüt elemanlarından İsa Özdemir’i Azerbaycan’da, Salih Zeki Yiğit’i ise Ukrayna’da yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Ukrayna’da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit’in, Mersin’de FETÖ’ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından ’himmet’ adı altında topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği tespit edilen Yiğit’in, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı belirlendi. Kapatılan Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ASİAD) üyesi de olduğu öğrenilen Yiğit hakkında, örgütün iş adamı yapılanmasına yönelik benzer içerikteki dosyalar kapsamında, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince 2 ayrı yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Mersin’de FETÖ’ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü ileri sürülen Yiğit’in, iş dünyasına yönelik kentteki örgütsel toplantıları organize ettiği de iddia edildi.


"Devlet bölünmez, Türk milleti bölünmez"


Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Yiğit, adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, “Neden Ukrayna’ya kaçtınız?” sorusuna, "İşkence var, dediler" diye cevap veren Yiğit, “İş adamlarının il imamı mısınız?” sorusuna da "İl imamı olduğum yanlış" yanıtını verdi. “Ne ifade verdiniz?” sorusuna, "Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik" diyen Yiğit, “Devleti bölmeye çalıştınız mı?” sorusuna ise, "Devlet bölünmez, Türk milleti bölünmez’ şeklinde cevap verdi.


Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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