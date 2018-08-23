Mobil kesim üniteleri hijyen ve güvenin adresi oldu

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli kesim hizmeti alabilmesi amacıyla, Kurban Bayramı’nın ilk ve ikinci günlerinde 25 Mobil Kesim Ünitesi ve 8 mezbahası ile hizmet verdi. Dini vecibelerini yerine getirerek kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren, kesim ünitelerine akın etti. Kurbanlar, hijyenik ortamda veteriner hekim kontrolünde ücretsiz olarak kesilerek vatandaşlara teslim edildi. Mezbaha ve mobil kesimhanelerde kurbanlık hayvanın kesim öncesi sağlık kontrolleri yapılırken, dişi hayvan kesimine ise izin verilmedi.

Kesimhaneler çevre kirliliğini engelledi

Her yıl kesimhanelere akın eden vatandaşlar bu yıl da gönül rahatlığı ile kurbanlarını Büyükşehir Belediyesi denetiminde kestirdiler. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde kesilen kurbanlar hem vatandaşların kesim esnasında yaşayabileceği tehlikeleri ortadan kaldırıyor hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladı. Mersin sokaklarında kurban kesimine son vererek, Büyükşehir Belediyesi kesimhaneleri ve mobil kesim üniteleri ile sokaklarda oluşabilecek kötü ve kirli görüntülere engel olarak, çevre kirliliğinin de önüne geçti.

"Sokaklarda kasap aradığımız zamanlar oldu"

Büyükşehir’in mobil kesim ünitelerinde kurban kestiren Süleyman Ayaş, “Büyükşehir Belediyesi tarafından çok güzel bir sistem kurulmuş. Eskiden böyle değildi. Sokaklarda kasap arardık. Böyle hizmet daha hiçbir zaman görülmedi. Buradaki ortam hem hijyenik hem güvenli. Ayrıca zamandan da tasarruf yapılıyor. Normalde 40-50 lira olan kesim ücretleri burada ücretsiz olarak yapılıyor" dedi.

"Ücretsiz otobüs seferi yapıldı"

Yakaköy mezbahasında kesim işlemlerini yaptırmak isteyenler için de ücretsiz otobüs seferi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçti. 2 saatte bir olmak üzere Taş Binanın önünden kaldırılan ücretsiz otobüs ring hattı hizmeti sayesinde vatandaşlar ulaşım sorunu da yaşamadan rahat bir Kurban Bayramı geçiriyor.