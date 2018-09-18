Model fabrika projesi Mersin'de sevinçle karşılandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, hayata geçirilmesi planlanan model fabrika projelerinin Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi aynı hinterlant içinde olan iller olmasının, aynı zamanda Türkiye'nin yeni sanayi ve üretim bölgesini de işaret ettiğini söyledi.

Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de model fabrika projelerinin planlandığı ve fon kaynaklarının bulunduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Model fabrika projesinin, 'Endüstri 4.0' ve üretimdeki dijital dönüşüm zorunluluğunun ortaya çıkardığı bir proje olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Özellikle KOBİ'ler için önemli bir vizyon ve eğitim merkezi olabilirler. Model fabrikaların kurulacağı illerin Mersin, Kayseri, Gaziantep ve Konya gibi aynı hinterlant içinde olan iller olması, aslında Türkiye'nin yeni sanayi ve üretim bölgesini de göstermiş oluyor. Bu bölgelerin üretim gücüne yapılacak her yatırım, bize endüstriyel üretim anlamında yeni bir Marmara Bölgesi kazandıracaktır. Özellikle model fabrikaların arzu edilen katma değeri oluşturabilmesi için mesleki eğitimin ve meslek liselerinin bunun bir parçası yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinin içinde yer alması düşünülen bu model fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri ve meslek liseleri ile entegre edilmelidir. Artık üretmek yetmiyor, katma değerli üretmek gerekiyor. Bu çağda bunun yolu da doğru sektör ve alanlarda dijitalleşmeden geçiyor" dedi.