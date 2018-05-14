Model uçakların gösterisi nefes kesti

Model uçak tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, uçakların gösterileri nefes kesti.

Mersin Üniversitesi Spor Kulübü, Türk Hava Kurumu Mersin Şubesi ve Mersin Üniversitesi Hava Sporları Topluluğu ile Mersin Model Uçak grubu işbirliğinde ’7. Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Şenliği’ düzenlendi. Toroslar Belediyesi katkılarıyla hava şehitleri anısına düzenlenen etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Taşkın, Türk Hava Kurumu Mersin Şube Başkanı Ali Zeynel Ravanoğlu, Mersin Üniversitesi öğretim görevlileri, model uçak tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan, Ravanoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen model uçak şenliğinde ki hedeflerinin havacılığı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Model uçak şenliğinin Türkiye’de ender etkinliklerden biri olduğunu belirten Tuna ise şenlikte sergilenen model uçak ve helikopterlerin el yapımı olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışma düşünce yapısının sürekli hareketli olması ve teknolojiyi yakından takip etmek demektir. Artık büyük balık, küçük balığı yutmuyor.Hareketli balık öne çıkıyor" dedi.

Toroslar’da her türlü spor dalına destek verildiğini aktaran Tuna, "Çocuklarımız ve gençlerimiz hangi spor dalını yapmak istiyorlarsa belediye olarak alt yapısını hazır hale getiriyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini verdikten sonra ’İstikbal Göklerdedir’ ifadesini kullanmıştır. Barışın karşılığı güçlü olmaktan geçer.Güçlü ve birlik olmaktan başka şansımız yok. Havacılık ve denizcilikte en üst ve en önde olmak durumundayız.Mersin Üniversitemizde de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin olması da büyük bir şans. Bilimin ışığında, Türk hava kurumumuzun ve model uçak sevdalılarının destekleriyle havacılık branşında gelecekte bu işi meslek edinmek isteyen çocuklarımıza ufuk açan bu etkinliğimiz çok önemli bir projedir. Her yıl farklı çocuklarımız ve gençlerimiz bu işe heves ediyorlar. Bu etkinlikle farkındalık da oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan model uçak şenliğinde, Hamit Tuna ve vatandaşlar birlikte model uçak uçurdu. Ayrıca Tuna, alanda kurulan çadırdaki uçak simülasyonuyla da pilot koltuğuna geçerek, pilotluk deneyimini de yaşadı.