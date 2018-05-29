MOF 2018 İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Uluslararası Fotoğraf Yarışması kapsamında Esengül Yavuz, ’kestaneci’ fotoğrafı Forum Mersin Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Forum Mersin’in 7 yıldır sponsor olduğu uluslararası fotoğraf yarışmanın özel kategorisi olan Alışveriş Forum AVM Özel Ödülü’nün kazanan ismi Esengül Yavuz oldu.

4 kategoride eserlerin değerlendirildiği yarışmanın alışveriş kategorisinde, 86 katılımcı 675 eser ile katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Trabzon’dan ’kestaneci’ fotoğrafı ile Esengül Yavuz, Forum AVM Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.