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29 Mayıs 2018 11:50

MOF 2018 İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF) 2018 İbrahim Zaman 7.

MOF 2018 İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

29 Mayıs 2018 11:50

Uluslararası Fotoğraf Yarışması kapsamında Esengül Yavuz, ’kestaneci’ fotoğrafı Forum Mersin Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.


Forum Mersin’in 7 yıldır sponsor olduğu uluslararası fotoğraf yarışmanın özel kategorisi olan Alışveriş Forum AVM Özel Ödülü’nün kazanan ismi Esengül Yavuz oldu.


4 kategoride eserlerin değerlendirildiği yarışmanın alışveriş kategorisinde, 86 katılımcı 675 eser ile katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Trabzon’dan ’kestaneci’ fotoğrafı ile Esengül Yavuz, Forum AVM Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.




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