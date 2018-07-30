Molla Kerim ve Kuvva-i Milliye Şehitleri dualarla anıldı

si düzenlenen Molla Kerim ve silah arkadaşları dualarla anıldı.

Şehit Molla Kerim ve silah arkadaşları için düzenlenen program Molla Kerim’in doğduğu yer olan Sıraköy Mahallesi, Sıtkı Durağında gerçekleştirildi.

Program Tarsus Müftülüğü İmam Hatibi Mahmut Turan’ın okuduğu Kur’an tilaveti ve Müftü Vekili İbrahim Akyüz’ün yaptığı dua ile başladı.

Molla Kerim’in torunu İlayda Çelik ve Ezgi Yıldırım kahramanlık şiirleri okunmasıyla devam eden program, yine Molla Kerim’in torunu Gizem Gök’ün şehitler için okuduğu şiir, duygulu anlar yaşattı.

Yarbay Şemsettin Mahalle Muhtarı Celal Coşkun’un okuduğu şiirle duygusal anlar yaşandı.

Açılış konuşmasını yapan Sıraköy Muhtarı Gürsel Bolat, Molla Kerim ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyleyerek, anma programı düzenledikleri için Belediye Başkanı Şevket Can’a teşekkür etti.

Milli Mücadele döneminin, milli tarihimizin en kritik dönemlerinden birisi olduğunu dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Molla Kerim ve silah arkadaşlarının Tarsus’un ve bölgenin kurtuluşunda önemli kahramanlıklar gösterdiğini, Çeliktaş Müfrezesi Komutanı Molla Kerim ve Kuvva-i Milliye Şehitlerini rahmetle andıklarını ifade etti.

Başkan Can, “Yerel yönetim olarak bizlerin görevi sadece yol yapmak park yapmak değil, bizlerin görevi şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı severek, hiçbir insanımızın burnu kanamaması için mücadele etmek, rahat bir ortamda yaşamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Bizim işimiz şehrimizin bütün insanlarını ayrım yapmadan, ayırmadan dini, dili, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun rabbimin rızasını kazanmak için gündüz yorulmadan gece uyumadan mesai arkadaşlarımla birlikte çalışma sergiliyoruz. Cenabı Allah sizlerin duasını almayı, sizlerin desteğini almayı bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

Çukurova’nın makus talihini ve Kurtuluş Savaşının kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal, Molla Kerim ve arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri rahmetle andıklarını belirten Mersin Milletvekili Baki Şimşek, kimliksizlerin, kişiliksizlerin, manevi atsızların bu duyguları yaşayabilmesinin ve bu duyguları anlayabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Daha sonra söz alan araştırmacı, tarihçi, yazar Cezmi Yurtsever, Molla Kerim’i ve o döneme ait olayları detaylı anlattı.

Program sonunda Tarsus Türk Halk Müziği Derneği sanatçıları, kahramanlık türküleri seslendirerek yürekleri okşadı.

Program sonunda Belediye Başkanı Şevket Can ve Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Şairler ve Yazarlar Dernek Başkanı Doğan Akpınar ve Tarsus Türk Halk Müziği Dernek Başkanı Mehmet Gazi Baydemir’e çiçek takdim etti.

Programda ayrıca Molla Kerim ve silah arkadaşlarına ait fotoğraflar sergilendi.