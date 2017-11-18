Motosiklet tutkunu yaşlı adam hayatını kaskı ve sırt çantasına borçlu

O esnada ilginç diyaloglar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Merkez mahallesinde Yeni Hastane Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, D-400 karayolunda Mersin Antalya istikametinde seyreden motosiklet tutkunu Aşkun G. adlı yaşlı adamın kullandığı 33 VDC 25 plakalı motosiklete aynı istikamette seyreden bir otomobil çarparak kaza yerinden kaçtı.

Başında kaskı ve sırtında çantası olan motosiklet tutkunu yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yoğun trafiğin olduğu yola savruldu. Bir süre olayın şaşkınlığını yaşayan yaşlı adamın başının altına çantası konuldu. Kendine gelen motosiklet tutkunu adam başında bekleyen polis ve vatandaşlarla sohbet ederek başından geçen kazayı anlamaya çalıştı. Bu esnada yaşlı adamla çevredekiler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Kaza sonra bir süre yerde yatan Aşkun G. zaman zaman konuşmasını el hareketleriyle de destekleyerek "Bana vurdu mu vurmadı mı onu da bilmiyorum. Ben niye düştüm onu anlamadım. Acaba vurdu mu bana? tekerime falan. Birşey oldu sanki, birden bire motor kaçtı altımdan" dedi.

Yanıdakiler ise kazazedeye görünüşte birşeyin yok" diyerek moral vermeye çalıştı. Kendini iyi hissettiğini belirten kazazede vatandaşlar tarafından kaldırılarak yol kenarındaki bir sandalyeye oturtuldu. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet tutkunu adam Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazazedenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.