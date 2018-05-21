Motosiklette Türkiye Akrobasi Şampiyonası sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen ’Akrobasi Şampiyonası’, Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mersin Valiliği ve Toroslar Belediyesi’nin katkılarıyla Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen şampiyona, final gösterileriyle son buldu. Motosikletçiler, yaptıkları birbirinden zor ve heyecan oluşturan hareketlerle izleyenlerin nefesini kesti. Final müsabakalarında, İstanbul’dan gelen Bilal Birkan Polat, 529 puanla jüri üyelerinden en yüksek puanı toplayarak birinci oldu. Yarışmada, 438 puanla Hakan Can Namlı ikinci, 360 puanla Kerim Tuna ise üçüncü oldu. Sporcular, ödüllerini Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın elinden aldı. Şampiyonada başarı gösteren ilk üç sporcuya 5 bin TL, 3 bin TL ve bin TL para ödülü verildi.

Şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak, Türkiye’de ilk kez motor sporunda akrobasi şampiyonası yaptık. Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen sporcular, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bizlere çok özel iki gün yaşattılar. Bu spor bir denge ve adrenalin sporu. Sporcuların yaptıkları gösteriler de birbirinden özel ve birbirinden güzeldi. Gençlerimiz bu hareketleri kesinlikle trafiğe açık alanlarda yapmasınlar. Türkiye’nin en güzel drag pistini yapıyoruz" dedi.