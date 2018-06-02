MTOSB Başkanı Tekli, Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi

Mayıs ayında yüzde 12.2 artışla 14 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Tekli, "Bu rakamlar Türkiye’de üretimin giderek arttığının açık bir göstergesidir. Son 12 ayda bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artışla 161.7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türk iş dünyası, yatırımdan ve üretimden vazgeçmeyeceğini açıkça göstermiştir. Bu rakamların daha da artacağının açık bir göstergesi olan bu rakamlar, geleceğe olan güvenimizi arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Mersin sanayisinin de giderek geliştiğinin kaydeden Tekli, "İhracat rakamlarındaki bu artış, yatırım arzusunun da artmasına neden oluyor. Dünya pazarında gitmedik nokta bırakmayan Türk sanayicisinin yatırım arzusu, devlet tarafından verilen teşvikler ile destekleniyor. Bu anlamda Mersin’de çalışmalarında son aşamaya geldiğimiz 3. Organize Sanayi Bölgemize gösterilen ilgi de sanayicilerimizin azminin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.