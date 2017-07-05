MTOSB Başkanı Tekli, OSBÜK Yönetiminde

OSBÜK 15. Olağan Genel Kurulu bugün Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda yapılan seçimde Türkiye’de bulunan 316 OSB içerisinden OSBÜK Yönetim Kurulu’na seçilen MTOSB Başkanı Tekli, yaptığı açıklamada, “Bizler, organize sanayi bölgelerinin sorunlarına çözüm üretebilmek, yeni projelere imza atabilmek adına OSBÜK Yönetim Kurulumuza seçilen arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’de sanayinin lokomotifi konumunda olan organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarımızın sorunlarına hakimiz. Bu sorunların çözümü, organize sanayi bölgelerinin daha rahat bir atmosferde çalışmalarını sürdürmeleri anlamında geliştirilecek projeler ve inovatif düşüncelerin harekete geçirilmesi adına yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Genel Kurul sonrasında Konya OSB Başkanı Memiş Kütükçü, Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütçü, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İzmir Torbalı OSB Başkanı Hakkı Attaroğlu, Kocaeli Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, İstanbul Deri OSB Başkanı Ömer Ünsal, Ankara 2. ve 3. OSB Başkanı Seyit Ardıç, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çorum OSB Başkanı Mustafa Yağlı ve Mersin-Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.