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26 Haziran 2018 09:57

MTOSB Başkanı Tekli: "Şimdi üretim zamanı"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Türkiye’nin çok önemli bir seçim sürecini geride bıraktığını belirterek, "Artık birlik olup çalışmaya başlamalıyız.

MTOSB Başkanı Tekli:

26 Haziran 2018 09:57

Şimdi üretim zamanı" dedi.


MTOSB Başkanı Tekli, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Tekli seçimlerin demokratik ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimler sonuçlanmıştır. Türkiye kararını vermiştir. Bundan sonra hızlı bir şekilde seçim atmosferinden çıkarak üretim odaklı bir gündeme dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı


Türkiye ekonomisinin yükselmesi için üretimin şart olduğunu kaydeden Tekli, "Ülkemiz bunun farkındadır. Devletimizin sanayicilerimize verdiği teşvik ve destekler bunun açık göstergesidir. Biz MTOSB Yönetim Kurulu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz, üzerimize düşen en büyük görev kentimize yeni sanayi yatırımları kazandırmaktır. Bizler ülkemize güvenmeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederken, kentimiz adına da olumlu gelişmelere sahne olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.




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