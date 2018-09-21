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MTOSB ile ÇKA arasında protokol imzalandı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) arasında ’Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Üretim Verimliliğini Artırmaya Yönelik Alt Yapı Projesi’ protokolü imzalandı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) arasında 'Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Üretim Verimliliğini Artırmaya Yönelik Alt Yapı Projesi' protokolü imzalandı.


MTOSB, 'Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Üretim Verimliliğini Artırmaya Yönelik Alt Yapı Projesi', Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Başvuru Rehberi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen değerlendirme süreci tamamlandı. ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve sanayicilerin katıldığı törende imzalar atıldı.


Projenin tüm sanayiciler açısından büyük önem taşıdığını belirten Tekli, "Proje, sanayicilerimizin iş performanslarını artırmaya ve kaliteli enerji tüketimini üst seviyelere çıkarmak adına atılan bir adımdır. Enerji aksamalarından kaynaklı olarak üretimin durması sanayicilerimize ciddi oranda zarar veriyordu. Kaliteli enerji tüketimine yönelik attığımız bu adımla birlikte bu zararların önüne geçerek üretimi kesintisiz olarak devam ettireceğiz" dedi.


Üretimi etkileyecek olumsuz unsurların ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Tekli, "Üretim ülkemiz ve kentimiz açısından en önemli faaliyetlerden biridir. Üretimin daha verimli olması adına tüm çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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