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28 Aralık 2016 10:01

MTOSB Müteşebbis Heyeti, yılın son toplantısını yaptı

MTOSB Müteşebbis Heyeti, yılın son toplantısını yaptı

28 Aralık 2016 10:01

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, 2016 yılının son toplantısını, Mersin Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirdi.
MTSOB hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Müteşebbis Heyet üyelerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kanat ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Toplantıda, 2016 yılında alınan yönetim kurulu kararları gözden geçirildi ve 2017 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı.



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