MTOSB öğrencilerinin spordaki başarısı

MTOSB bünyesinde faaliyet gösteren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, spor branşlarındaki başarılarını sürdürüyor. Bu kapsamda, okullar arası Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcular, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından ödüllendirildi.

Bursa’da yapılan Okullararası Türkiye Şampiyonasında, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) barajını geçen İsmail Eren Adıgüzel 110 metre engelli koşuda, en iyi derecesini koşarak, Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Olimpik sporcu olmaya hak kazananan Adıgüzel, Avrupa Yıldızlar barajını da geçti. Öte yandan Türkiye şampiyonalarında, disk atma branşında Semih Bastı Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, Yusuf Tüm ise Okul Sporları Serbest Güreş Genç Erkekler Türkiye Birinciliği Şampiyonası 60 kilogram serbest güreşte, Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğrencilerin adlıkları başarılarla ilgili konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünden yola çıkarak okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla amatör sporlara yönlendirdik. İlk etapta çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını, kötü alışkanlıklardan uzak tutma hedefiyle çıktığımız yolda öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile çocuklarımız çeşitli başarılar elde etmeye başladılar. 80’e yakın öğrencimiz farklı branşlarda başarılar elde etti. Bu çocuklarımız arasında Türkiye derecesi elde eden öğrencilerimizi ödüllendirdik" dedi.