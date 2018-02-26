MTOSB Özel Şişecam Lisesi’ne ’Beyaz Bayrak’

Ülke genelinde çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Beyaz Bayrak Projesi’nde Mersin’de ilk kez MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 100 tam puan aldı.

Mersin’de bulunan bin 145 okul içinden, 235 okulun almaya hak kazandığı ’Beyaz Bayrak’ ile ilgili açıklamalarda bulunan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "MTOSB’de faaliyet gösteren firmalarımıza kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla çıktığımız yolda, ara eleman değil aranan elemanlar yetiştirmeye başladığımız okulumuzun hijyen açısından da böylesine önemli bir başarıya imza atması bizleri gururlandırdı. Bizler okulumuzda eğitim gören çocuklarımızın sağlıklı birer nesil olarak yetişmesi açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ’Beyaz Bayrak Projesi’nde 100 tam puan alan okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Şu an 630 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Hedefimiz öğrenci sayımızı yukarıya çekerken, kaliteden ödün vermeden Mersin’e aranan elemanlar yetiştirmek" dedi.