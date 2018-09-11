MTOSB'deki 195 sanayi parselinin tamamı tahsis edildi

2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bulunan 195 sanayi parselinin tamamı tahsis edildi. Söz konusu dönemde yatırıma yönelen firmaların 155'i üretime geçerken, 22'sinin inşaatı devam ediyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) aylık göstergeler verilerine göre, 2018 Haziran ayı sonu itibariyle, MTOSB'de bulunan 195 sanayi parselinin tamamı tahsis edildi. Söz konusu dönemde yatırıma yönelen firmaların 155'i üretime geçerken, 22 inşaat halinde olup, 7'si ise üretimi durdurdu. 2017 yılının Haziran ayına göre bölgede üretime geçen firma sayısı ile inşaat halinde olan firma sayısında artış, üretimi durduran firma sayısında ise azalış olduğu gözlendi. Bölgede faaliyet gösteren firmaların yüzde 93'ünü oluşturan imalat sanayi firmalarının teknolojik yoğunluğuna göre dağılımı ise yüzde 39,6'sı düşük teknoloji, yüzde 38,9'unu orta-düşük teknoloji, yüzde 20,8'ini orta-yüksek, yüzde 0,7'sini ise ileri teknoloji yoğunluğuna sahip gruplar oluşturuyor.

MTOSB'de enerji tüketimi de son 5 yılın ilk yarısında artış eğiliminde. Yılın ilk yarısında enerji tüketimi geçen yıla göre yüzde 7'lik genişlemeyle 218 milyon 20 bin 634 kilovat saate yükseldi. Artış hızının geçen yılın altında kalmasında yılın ikinci çeyreğindeki yavaşlama etkili oldu. Bölgede Haziran 2018'de enerji tüketimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük artışla 35 milyon 27 bin 725 kilovat saate yükseldi. Bölgede doğan gaz tüketimi ise 2018'in Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 4 artarak 94 milyon 224 bin 526 santimetre küp olarak gerçekleşti. Yılın 6 aylık döneminde bölgede doğalgaz tüketimi artış hızı önceki yılın altında kaldı. Bölgede doğalgaz tüketimi 2018'in ilk ayından itibaren Mayıs sonuna kadar önceki yılın aynı ayına göre artış eğiliminden çıkarak Haziran 2017'ye göre yüzde 4'lük azalışla 14 milyon 556 bin 362 santimetre küpe geriledi.

Mersin Ticaret Borsası işlem hacmi de 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 22'lik artışla 3 milyar 473 bin 437 seviyesine yükseldi. Söz konusu artışa yaş meyveler, bakliyat ve mamulleri ile hububat ürün gruplarının katkısı olduğu gözlendi. Yılın ilk yarısında işlem hacmi artış hızı geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Aynı dönem için işlem gören ürün miktarı ise 2017'in 6 aylık dönemine göre bitkisel yağlar ve yem ürün gruplarındaki daralmanın etkisiyle geçen yıla göre yüzde 23'lük azalışla 1 milyar 956 milyon 806 bin 602 kilogram seviyesinde gerçekleşti.