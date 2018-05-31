"Üretimden vazgeçmeyeceğiz"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ raporunda her yıl bir çok firmalarının yer aldığını belirterek, "2017 raporunda MTOSB bünyesinde bulunan 8 firmamızın listeye girmiş olması bizler için gurur verici bir gelişme. Biz ülkemizdeki tüm şartlara rağmen üretimden, ihracattan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmedik. Devletimizin verdiği teşvikler yatırımcılarımıza güç kazandırırken, sanayicilerimizin iştahlı çalışmaları da MTOSB ailesinin gücüne güç katmakta" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda daha çok firma sıralamada olacak"

3. OSB’de çalışmaların sonuna gelindiğini hatırlatan Başkan Tekli, "3. bölgemizin hizmete girmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ raporunda daha fazla yatırımcımızın yer almasını umut ediyoruz. Mersin’de sanayi alanlarının artış göstermesi hem istihdam oranlarına yansıyacak hem de kentimizin ihracat rakamlarının yukarı çekilmesine etki edecektir. İlk 500 sıralamasında yer alan tüm firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.