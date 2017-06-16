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16 Haziran 2017 09:45

MTOSB’nin yeni yönetimi görev dağılımını yaptı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) geçen günlerde gerçekleştirilen 13.

MTOSB’nin yeni yönetimi görev dağılımını yaptı

16 Haziran 2017 09:45

Olağan Genel Kurulda göreve gelen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.


Genel Kurul sonrasında yapılan ilk Müteşebbis Heyet toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve OSBÜK Temsilcileri oy birliği ile belirlendi. İlk Yönetim Kurulu toplantısında, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili MESİAD’ı temsil eden Ali Can olurken, Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Tufan Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Kahveci, Muhammet Kürşat Haddat ve Halit Altun olarak belirlendi. Denetim Kurulu Üyeleri ise Yılmaz Akyüz, Hasan Yıldırım, Müteşebbis Heyet Üyesi Veysel Memiş oldu.


Görev dağılımının ardından bir açıklama yapan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tekli, “Genç ve dinamik bir ekip ile yola çıktık. Mersin’e yeni sanayi alanları açabilmek, önemli sanayi yatırımlarını kentimize çekebilmek, sanayicilerimizin ufkunu açacak yurt dışı fuar organizasyonları düzenlemek, sanayicilerimizin üretim hatlarının susmaması adına gerekli alt yapı çalışmalarını yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.




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