MTOSB’ye yüksekokulu

Üniversite yetkilileri ile iş adamlarının bir araya geldiği iftar programında konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, üniversite ve sanayi işbirliği toplantıları ile Mersin ve Çukurova bölgesi için kısa zamanda bir çok konuda mesafe kat ettiklerini söyledi. 6 olan ar-ge ve Tasarım Merkezi’nin 10’a yükseldiğini belirten Tekli, "Üretimlerimizde inovasyon sağlanması ve sürekli güncellenen teknolojiyi karşılamak için kısa zamanda bu sayının en az 20 olmasını hedefliyoruz" dedi.

"Üretimde iyi noktadayız"

MTOSB sanayicisinin yatırım ve üretim yapma heyecanının üst seviyede olduğunu belirten Tekli, "Devletimizin sanayiye yönelik teşvikleri ciddi boyutlarda olduğu kadar, sanayicimizin de yatırım ve üretime iştahı bir o kadar mevcut. Ne olursa olsun üretme azminde ve gayretinde olan bir sanayiciye sahibiz. Üretimde iyi bir noktadayız ve halen bölgemize yatırım yapmak isteyen 208 sanayicimiz var" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli eleman arayışına cevap vermek istiyoruz"

MTSOB’deki okul sayısını da artıracaklarını kaydeden Tekli, amaçlarının söz konusunu okullarda aranan personelleri yetiştirmek ve bölgede oluşan nitelikli eleman arayışlarına cevap vermek olduğunu söyledi. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bölgede eğitime devam ettiğini aktaran Tekli, "Buradan eğitim gören öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar. Sanayimizdeki fabrikalarımızda 2 yıl süresince staj yapan gençlerimiz okudukları branşlardaki uygulamaları yakından takip etmesi ve okulumuzda gördüğü eğitimle birleştirerek nitelik kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarda sona gelindi"

Toplantıda konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı ise MTOSB’de kurulması planlanan yüksekokulun çalışmalarındaki teknik ayrıntıların tamamlamak üzere olduklarını ifade etti. Çamsarı, "OSB içerisinde MEÜ’ne bağlı MEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki bazı programlar, ilk etapta Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Makine Programı ve Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kontrol ve Otomasyon Programları pilot olarak uygulanacak. Öğrencilerimiz özellikle uygulama derslerini OSB’de yeni kurulan birimde veya işyerlerinde yapacaklar. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarda sona gelindi" dedi.